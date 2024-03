FIORENTINA-MACCABI HAIFA 1-1 (5-4), RIVIVI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

20:39 - Finisce 1-1 Fiorentina-Maccabi Haifa: i viola in virtù del 4-3 ottenuto al'andata volano ai quarti di finale di Conference League! Il sorteggio avrà luogo domani alle ore 14:00. Termina qui anche il live di FirenzeViola.it, un augurio di buona serata a tutti

FINE SECONDO TEMPO

94' - Ultimi istanti di patimento per la Fiorentina, chiusa nella propria metà campo

92' - BELOTTI! Da fuori area il Gallo scaraventa una saetta che accarezza la traversa

90' - Saranno cinque i minuti di recupero

89' - MANDRAGORA! Belotti mette dentro e l'ex Torino, che si ritrova davanti a Keouf, non riesce a ribattere in rete

87' - GOL DEL MACCABI HAIFA! Khalaili servito in area da Goldberg carica il mancino e sorprende Terracciano! Adesso è 1-1 (5-4)

85' - Percussione offensiva sterile da parte della Fiorentina che perde il pallone

83' - Ultimi minuti, il Maccabi Haifa prova a controllare il pallone e a cercare spazi pericolosi

81' - Altri due cambi per la Fiorentina: fuori Barak e Biraghi, dentro Beltran e Parisi

78' - Seck stende Belotti al limite dell'area e prende l'ammonizione

77' - MANDRAGORA! Atra conclusione potente da fuori area come nel primo tempo: uguale anche l'esito

75' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Sottil e Bonaventura, dentro Ikone e Maxime Lopez

73' - Subito grande cavalcata di Dodo innescato dalla sponda di Belotti: il brasiliano scarica per Gonzalez che tenta il cross, deviato in angolo

70' - Primo cambio per la Fiorentina: torna a fare il suo ingresso in campo Dodo dopo più di cinque mesi! Esce Faraoni. Cambi anche per il Maccabi che sostituisce Mohamed e Seck con Naor e Kandil

69' - SOTTIL! Riceve palla in area e scaraventa altissimo! Che occasione sprecata

67' - Gonzalez si addormenta e perde il pallone propiziando il contropiede avversario, poi rimedia entrando regolarmente su Mohamed che però rimane qualche istante a terra

66' - Khalaili da lontanissimo carica il destro ma è debole: Terracciano fa sua la sfera

64' - Lancio alla ricerca di Podgoreanu che però è in fuorigioco

63' - BELOTTI! Il Gallo riceve in area e prova la torsione di testa: Keouf para in tuffo

61' - Triplo cambio per il Maccabi Haifa: fuori Pierrot, Rafaelov e Cornud, dentro Saief, Kinda e Khalaili

59' - GOOOOOOLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!!! GOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!! BAAAAAARAAAAKKKKK!!!!!!!!! Traversone di Faraoni e deviazione vincente di testa da parte del centrocampista ex Verona! La Fiorentina è avanti 1-0 (5-3)

57' - Pierrot riceve il pallone vicino alla lunetta dell'area di rigore viola e calcia potente ma impreciso: la palla finisce in curva

55' - Nel frattempo arriva il dato ufficiale sugli spettatori presenti allo stadio stasera: 6.738 il numero esatto

52' - BARAK! Gonzalez cerca il fondo e fa partire il cross per il ceco che devia di testa trovando la parata di Keouf

50' - Ranieri sugli sviluppi di un calcio d'angolo si ritrova il pallone al limite dell'area piccola del Maccabi, ma invece che tirare alza una colombella innocua

49' - Corpo a corpo fra Biraghi e Pierrot a centrocampo, l'arbitro fischia il fallo in favore del capitano viola

47' - Lancio alla ricerca di Belotti: Seck lo ferma irregolarmente, punizione per la Fiorentina sulla trequarti israeliana

45' - Si riparte! Tocco iniziale che adesso spetta al Maccabi Haifa. Nessun cambio per le due squadre

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

43' - Non un primo tempo esaltante, per ora, con la Fiorentina che rispetto al primo spezzone di gara perde pure buona parte del possesso palla

40' - GOL ANNULLATO AL MACCABI! Terracciano a tu per tu con Rafaelov fa una grande parata, poi Simic prova ad approfittare del rimpallo per scaricare in rete, che però viene annullata per fuorigioco iniziale di Podgoreanu

37' - Rischio di Bonaventura che, pressato da Rafaelov, per poco non si fa beffare dall'avversario che sarebbe stato poi solo davanti a Terracciano

35' - Pericolo in area di rigore viola, ci mette una pezza Mandragora che alza un campanilo allontanando il pallone

33' - Ancora possesso palla da parte della Fiorentina nella trequarti del Maccabi Haifa

30' - MANDRAGORA! Tiro potente da fuori area da parte di Mandragora che finisce oltre il secondo palo

29' - Lancio in verticale per Sottil che controlla bene e fa partire il traversone: prova ad approfittarne Barak con un altro tentativo debole

26' - Sottil dalla sinistra va in dribbling sul fondo e cerca il cross, ma inciampa sul pallone

25' - Barak trovato bene in area da Gonzalez: il ceco tenta in controbalzo di mettere in mezzo la sfera ma incappa nella deviazione avversaria. Angolo

22' - Percussione offensiva della Fiorentina che si conclude con un fallo di Quarta sulla trequarti israleiana. Calcio di punizione per i verdi

20' - Ancora Biraghi cerca il traversone basso sempre per Barak il quale prova a deviare in porta con un tiro debole e impreciso che non crea pericoli

19' - Cross di Biraghi all'indirizzo di Barak che non impatta la sfera. Sarà rimessa dal fondo

16' - Gonzalez prova a saltare due uomini in area israeliana e guadagna il calcio d'angolo

15' - Entrataccia di Cornud su Faraoni: giallo per il centrocampista del Macabi Haifa

13 - Verticalizzazione alla ricerca di Belotti, che viene anticipato da Simic

11' - Bel lancio di esterno da parte di Rafaelov per Pierrot al limite dell'area: Biraghi chiude prontamente

9' - C'è un po' di confuzione a centrocampo, con imprecisioni da entrambe le parti. Alla fine c'è il fallo in favore della Fiorentina

7' - Adesso il Maccabi Haifa prova a far girare il pallone alla ricerca di spazi

5' - Barak si ritrova la palla oltre la linea della retroguardia israleiana ma non ha la prontezza di controllare e viene anticipato

2' - Bella azione con Sottil che di tacco in area prova a servire Gonzalez, ma la sfera viene respinta dalla difesa avversaria

1' - I viola sono schierati con il modulo offensivo che vede Bonaventura alzarsi dalla mediana per supportare Barak in fase offensiva

0' - Inizia la sfida! Primo pallone della partita affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:43 - Le squadre entrano in campo tra le note dell'inno della Conference League. Foto di rito e a breve l'inizio della sfida

18:40 - Ecco le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori delle due squadre.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, M.Quarta, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Gonzalez, Barak, Sottil; Belotti.

MACCABI HAIFA (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Rafaelov.

18:35 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Maccabi Haifa, gara valida per gli ottavi di ritorno di Conference League, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:45