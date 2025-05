Possibile fuorigioco non ravvisato in Betis-Fiorentina: Bakambu era oltre

C'è un episodio che ha lasciato perplessa, per non dire arrabbiata, la Fiorentina nel corso della semifinale d'andata di Conference League giocata al Benito Villamarin di Siviglia contro il Betis. Sulla rete del 2-0 di Antony c'è un'evidente posizione di fuorigioco di Bakambu che ostacola la vista a De Gea sul tiro che poi termina al sette: una posizione non valutata influente dall'arbitro e dal VAR ma che ha evidentemente coperto la visuale al portiere viola sulla conclusione di Antony. Probabilmente De Gea non sarebbe riuscito lo stesso ad intervenire sulla conclusione dell'asso brasiliano ma la posizione di Bakumbu non può non lasciare qualche dubbio.

L'episodio sul primo gol. L'1-0 del Betis ha creato invece qualche momento di caos e tensione all'interno del campo da gioco perché dopo il tiro ribattuto dalla traversa di Ezzalzouli, con gli spagnoli che già festeggiavano, l'arbitro non ha avuto indicazioni dalla Goal Line Technology e ha quindi chiesto l'aiuto prima del guardalinee e poi del VAR, che dopo qualche istante ha certificato la rete del vantaggio biancoverde. Un episodio che la UEFA dovrà chiarire: come mai ci è voluto tanto per confermare il gol?