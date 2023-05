FATTORI A RFV, Per la finale serviva stadio adeguato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Sauro Fattori, ex calciatore ed ex tecnico della Fiorentina Femminile, è intervenuto su Radio FirenzeViola durante "Dodicesimo Uomo". Queste le sue dichiarazioni partendo dal consueto ballottaggio in zona offensiva: "Jovic alla Lautaro Martinez? Non credo che Italiano utilizzerà mai due punte. Anche sul cambio di modulo in generale penso che potrebbe essere una buona idea. Ad esempio, con i problemi difensivi che ha la Fiorentina, avrei provato anche una difesa a tre ogni tanto, ma Italiano cambia idea difficilmente, questo è uno dei suoi limiti.

E sulla forza del West Ham ed in generale sulla competitività della Conference, Fattori ha detto: "Il fatturato inglese non lo metterei. Il valore che dicono sia quello della rosa del West Ham, oltre 450 milioni. è legato al contesto del loro campionato. La Premier ha un mercato impazzito, ma i valori di Fiorentina e West Ham sono simili. Ce la possiamo giocare tranquillamente, anche perché in campionato non hanno fatto benissimo.

Sulla Conference, dico che è normale che alla fine rimangano le squadre italiane, inglesi e di altri campionati top. La settima squadra in Italia partirà sempre tra le favorite. Poi per il resto, fossi la Uefa rivedrei l'organizzazione per quanto riguardo gli stadi delle finali. Questa è una coppa importante e secondo me per una finale serve uno stadio da almeno 50mila spettatori".

In chiusura, Fattori ha parlato anche del futuro di Vincenzo Italiano, tema caldo delle ultime ore: "Non credo che possa essere il prossimo allenatore del Napoli, hanno appena vinto uno scudetto e punterà su altri profili. Poi non credo sia il momento giusto di parlare del suo futuro, qui ci si sta per giocare una finale. E per il futuro, la Fiorentina è una grande squadra ed i palcoscenici più importanti se li deve e se li può conquistare qui".