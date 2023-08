FATTORI A RFV, Anche Haaland oggi farebbe fatica a segnare in viola

FirenzeViola.it

Sauro Fattori a Radio Firenze Viola

Ospite oggi di 'Viola Amore Mio', l'ex viola Sauro Fattori ha commentato così la sconfitta di ieri della Fiorentina: "Ho l'impressione che con Italiano gli attaccanti facciano un po' fatica. Ho l'impressione che l'attaccante sia di supporto agli esterni, il problema è che non c'è Salah nel reparto esterni. Mi sembra normale giochino a piedi invertiti ma se non segnano è un grosso problema".

Meglio Beltran di Nzola?

"Siamo ripartiti con la solita tiritera e questo penalizza entrambi. Un attaccante deve avere fiducia e bisogna prendere delle decisioni. Abbiamo una rosa importante ma va gestita nella maniera migliore. Penso anche a Parisi: io lo voglio vedere con i titolari, non con le seconde linee come potrebbe essere col Lecce".

Potrebbero anche giocare insieme?

"Io l'ho sentito Italiano... Lo considera solo come condizione disperata come l'anno scorso, eppure a me pare che ci siano stati i risultati migliori. Dei nostri tre attaccanti io lo dico: il migliore è Jovic. Poi capisco che sia fuori dal progetto. Scordatevi comunque di vedere Beltran e Nzola insieme".

Nzola ha bisogno di tempo?

"Il problema è che a Firenze abbiamo la bocca troppo buona. A volte ci si accontenta di qualcuno che stoppa un pallone ma noi abbiamo avuto dei giocatori di altro livello. Ad oggi sei al limite di quelle forti. Io fossi stato Nzola e non avessi fatto un tiro in porta neanche con il Genoa, penserei a che tipo di gioco ho intorno. Dico di più: secondo me oggi nemmeno Haaland farebbe gol nella Fiorentina. Ma diamo tempo alla squadra".