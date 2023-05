FALLANI A RFV, Scudetto Napoli? Esempio per la Viola

Il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani, ha parlato a Radio Firenzeviola durante "Firenze in Campo" ed ha ricordato la vittoria della Coppa CEV della pallavolo, vinta dalla Pallavolo Scandicci Savino del Bene: "E' stata una grande festa, quest'anno ci ha regalato la seconda coppa europea consecutiva: la pallavolo femminile a Scandicci ha una grande tradizione e accende l'entusiasmo della città. Scudetto? Bisogna avere sempre tanta ambizione".

Come vede la Fiorentina per questo finale di stagione?

"Preferisco parlare di campo. Italiano ci ha abituato a smontare il concetto di titolari e riserve, fa giocare sempre 20 ragazzi in corso d'opera e farà le sue valutazione. Nessuno avrebbe immaginato che a maggio saremo stati a lottare su tre fronti. L'ottavo posto potrebbe voler dire Europa, vedendo le dinamiche di cui si parla".

C'è un po' di invidia per il Napoli?

"Invidia no. Il Napoli ha mandato via delle bandiere come Mertens e Insigne e nessuno si aspettava questo scudetto. La società è stata brava e ha creato un gruppo compatto: Firenze prenda spunto, deve essere meno umorale e pensare alla programmazione, poi arriveranno i frutti del lavoro".

Molte squadre ospiti vengono al "Bartolozzi" per prepararsi alle sfide con la Fiorentina

"Atalanta e Salernitana sono venute qua ad allenarsi, dunque è una bella possibilità e dimostra la vicinanza alla Fiorentina".