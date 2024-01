EVANI A RFV, Kean è più maturo e cerca continuità

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ascolta l'audio

Chicco Evani a Radio FirenzeViola

Alberico Evani, tra le altre cose nello staff di Mancini in Nazionale, ha parlato delle caratteristiche tecniche e caratteriali di Kean a Radio Firenzeviola durante "Viola amore mio". Ecco il suo giudizio: "Kean ha delle qualità, il fatto che abbia chiesto lui di uscire dalla Juve significa che vuole giocarsi le sue carte anche in chiave Nazionale.

Come può inserirsi nel gioco di Italiano? "Può fare il centrale e l'esterno. Ha potenza un discreto controllo e vede la porta, Italiano ha più modi per utilizzarlo"

Piazza giusta per il suo carattere? "Firenze è una piazza importante che può dargli la continuità che lui cerca, penso sia maturato e abbia voglia di dimostrare di essere un buon giocatore. Ha avuto qualche atteggiamento non idoneo è vero ma era giovane e in seguito ha avuto esperienze in grande squadre e questo l'ha responsabilizzato e fatto maturare".

Come vede Fiorentina-Atalanta in semifinale di Coppa? "L'Atalanta è una squadra difficile, una squadra fisica che gioca a ritmi alti ma la Fiorentina è la squadra ideale per poterla affrontare ed ha il vantaggio mentale di averla già battuta. Ma sfida aperta e bisognerà vedere chi arriverà nelle migliori condizioni a quella sfida"