DRAGO A RFV, "I viola non hanno mai trovato il vero goleador. Nzola è bravo, ma gioca per la squadra"

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

L'ex allenatore Massimo Drago, nel corso di "Chi si compra?", ai microfoni di Radio FirenzeViola ha la sua opinione sulla Fiorentina: “Secondo me in questi anni la Fiorentina non ha mai trovato il vero goleador. C'era Vlahovic, ma ha sfruttato il calcio di Italiano, che ti mette in condizioni di esprimere la qualità. Purtroppo, i viola non hanno ancora trovato un centravanti che faccia gol”.

Forse manca un centravanti più di lotta?

“Assolutamente sì. Nzola è molto bravo, ama venire incontro e difficilmente attacca la profondità. Questa caratteristica a livello realizzativo toglie qualcosa. Lui ama giocare per la squadra, è normale che toglie qualcosa sotto l’aspetto del gol”.

Da Sottil sono anni che ci si aspetta il salto di qualità. Cosa gli manca?

“Per il modo di come interpreto io il calcio, secondo me è molto bravo. Anche io non capisco questa involuzione, forse a livello mentale ha bisogno di fiducia incondizionata, senza la quale non riesce a dare il massimo”.

