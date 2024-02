DINI A RFV, Modello Bologna e Fiorentina: le differenze

FirenzeViola.it

Giulio Dini a Radio FirenzeViola

L'avvocato Giulio Dini ha parlato a 'Palla al centro', in diretta su Radio Firenzeviola. Queste le sue parole: "Il punto di partenza è che la squadra che è allestita quest'anno dal Bologna è una squadra forte, e quando la Fiorentina l'ha battuta i rossoblu hanno dimostrato di non avere ancora l'esperienza necessaria. Ma mercoledì hanno dimostrato il loro valore, è un Bologna, di un proprietario che ha tanti punti in comune con Commisso. Saputo per un discreto numero di anni ha messo a disposizione un capitale limitato e non superabile. E quando ha acquistato terreni per il centro sportivo di Casteldebole, fece addirittura un budget triennale invalicabile all'interno dei quali c'erano i soldi per il centro sportivo. Chi dice che se uno ha i soldi in tasca li deve tirare fuori, deve comprendere che siamo in un'altra epoca".

Il monte ingaggi della Fiorentina è il sesto in Italia, il Bologna è dodicesimo...

"A parte Santiago Castro che ha costituito una spesa importante, una cifra che prima il Bologna non spendeva, i calciatori che sono arrivati quest'anno vengono dall'AZ Alkmaar, dal Basilea, dall'Hoffenheim, dalla Dinamo Mosca e così via... Sono giocatori che nessuno conosce, che non hanno nome e che non hanno esperienza a certi livelli anche di competizioni europee, per questo costano mediamente meno. Se noi siamo sicuri che un giocatore è forte, allora si potrebbe fare anche noi. Ma abbiamo bisogno di una piazza che non sia pronta a mugugnare ma che dia, come dimostrato in questi anni, fiducia all'idea che si cerca di costruire. Facile dire adesso Zirkzee è fortissimo, se io ti porto Schouten o Beukema arriva subito la battuta".

