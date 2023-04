DIEGO A FV, Tifo Viola dalla Germania: la mia storia

Come testimoniato più volte, l'amore verso la Fiorentina non conosce confini. A tal proposito, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato in esclusiva Diego, giovane tifoso viola che abita a Lingenfeld, nel sudovest della Germania, tra l'altro, la nazione in cui è nato. Queste le sue parole: "La mia passione per la Fiorentina nasce da quando avevo 6 anni. Il mio colore preferito è sempre stato il viola, e all'epoca, Gilardino, che era in viola, era il mio giocatore preferito, e per questo motivo mi sono avvicinato al mondo della Fiorentina. All’inizio ero un tifoso, come si suol dire, occasionale, ma dal 2017, vista la mia giovane età (ora ha 18 anni ndr.), via via che crescevo ho cominciato sempre di più a seguire la Fiorentina da tifoso sfegatato. Guardo tutte le partite e faccio sempre il possibile per essere davanti alla tv a sostenere la mia amata Viola".

Com’è seguire la Fiorentina in Germania? Conosci altre persone che la tifano?

"Tifare la Fiorentina dalla Germania mi fa sentire molto orgoglioso e fiero. Anche unico devo dire, perché in qui in Germania non ci sono molti tifosi viola".

Hai mai avuto modo di venire al Franchi a vedere la Fiorentina dal vivo?

"Sì. La mia prima volta in cui sono venuto a Firenze, a vedere la Fiorentina, risale a qualche settimana fa in occasione della gara contro il Lecce. I miei genitori avevano promesso che una volta compiuti i 18 anni d'età mi avrebbero portato al Franchi. Era un sogno che avevo da anni. Quando entrai allo stadio, vi assicuro, avevo gli occhi lucidi e stavo per piangere dalla gioia: vedere i giocatori così da vicini, sentire i cori della Fiesole... ogni volta che ne parlo ho i brividi".

Il fatto di avere una pagina social sulla Fiorentina ti ha aiutato a conoscere di più il mondo viola?

"Senza ombra di dubbio. Tramite la mia pagina ho conosciuto molte persone che tifano Fiorentina come me. Mi fa molto piacere ricevere messaggi da tifosi viola per poter discutere su svariati temi".