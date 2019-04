DI CHIARA A FV, I risultati sono frutto della passione

Si parla ormai da tempo di stadi sempre più vuoti e, di conseguenza, silenziosi. Un fenomeno che non ha certo risparmiato Firenze, che alla tendenza nazionale orientata al ribasso ha aggiunto nelle ultime due stagioni dei risultati al di sotto delle aspettative. Le polemiche tra tifosi e società su molti aspetti della recente gestione hanno fatto il resto. Ma venerdì al Franchi arriva il Napoli, e la Fiorentina avrà bisogno del suo pubblico. Per capire che cosa è cambiato, Firenzeviola.it ha contattato Alberto Di Chiara, che ha vissuto il calore del pubblico viola di fine anni '80. "Da allora è cambiato tutto, si sono persi tanti valori. E'cambiata la vita in generale e di conseguenza anche il calcio, che si è professionalizzato. Rispetto ai miei tempi sono venuti meno valori importanti e la troppa attenzione al business ha allontanato la passione. L'attaccamento da parte dei tifosi non è più quello di un tempo. Si punta il dito sugli stadi fatiscenti, ma quelli c'erano anche prima. Anzi forse erano anche peggio. L'azienda calcio ha bisogno di far quadrare i conti, ma si vive anche di passioni ed emozioni. La mia Fiorentina non lottava per lo scudetto, ma c'era la voglia di stare vicino alla squadra soprattutto nei momenti di difficoltà. Ora si viaggia con poca passione e pochi valori. Ma i risultati si ottengono con la passione".

E venerdì arriva il Napoli...

"Il Napoli ha impegni importanti e la Fiorentina deve sfruttare questo aspetto. La squadra di Mazzarri è forte e temibile, soprattutto con quei tre davanti che non danno punti di riferimento, ma non so se giocheranno tutti, e i ricambi non sono all'altezza. Sarà una partita difficile, un importante banco di prova. Prima della partita col Lecce sembrava fosse stata imboccata la strada giusta, poi sappiamo com'è andata. Nelle ultime partite sono venuti fuori due risultati importanti che hanno dato tranquillità in chiave salvezza. Questa deve essere usata per giocare una partita gagliarda, con la consapevolezza di non avere nulla da perdere".