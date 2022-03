DELIO ROSSI A FV: "IN DIFESA SERVIREBBERO KALULU-TOMORI. E PIATEK NON È VLAHOVIC"

Il campionato della Fiorentina alterna alti e bassi, lo conferma l’ultima settimana che in quanto a risultati non ha regalato grandi gioie. “Ultimamente ai viola è girata anche male - dichiara a FirenzeViola.it l’ex tecnico gigliato Delio Rossi - Tuttavia, malgrado un campionato altalenante, il sogno Coppa Italia resta possibile”.

Mister, cosa pensa di questa squadra?

“Il salto di qualità rispetto allo scorso anno è evidente e presumo che la proprietà vorrà testarla nelle prime posizioni. Magari non in Champions ma, negli anni, sempre più costantemente a ridosso delle prime. Il campionato è altalenante.

Vincenzo Italiano le piace?

“Molto e presumo che una società ambiziosa come quella viola vorrà metterlo in condizione di fare meglio anche l’anno prossimo. Se la Fiorentina ha un gioco, grande merito è del suo allenatore, che ha meritato tutto in quanto ha fatto la gavetta vincendo sin dalle serie minori. Deve solo migliorare in difesa”.

A proposito, qual è a suo avviso il maggior difetto dei viola?

“Che secondo me, se vuoi giocare molto proiettato in avanti e con la difesa alta, devi avere con te due difensori molto veloci. Ad esempio sarebbero più idonei Kalulu e Tomori rispetto a Igor e Milenkovic”.

Per la Fiorentina l'Europa è ancora possibile?

"Davanti ci sono squadra come Milan, Inter, Juve, Napoli e Atalanta che sono superiori. I viola possono giocarsela con Lazio e Roma, che forse hanno qualcosa in più. Resta il fatto che senza Vlahovic è tutto più difficile. Anche alla Juve si vede la differenza che fa e mi spiace dirlo ma Piatek non è Vlahovic. E neppure Cabral. Alla Fiorentina servirebbero due grandi centrali e un centravanti top per essere davvero competitivi per le prime posizioni”.

Come vede, da doppio ex, la la sfida di domenica col Bologna?

“Nel nostro campionato non ci sono partite scontate, anche se il Covid tra partite rinviate e giocatori indisponibili ha mischiato molto le carte. Sulla carta la Fiorentina più forte del Bologna, ma quest’ultimo dà fastidio. Così come lo darebbero le varie Empoli e Samp. Di sicuro è meglio giocare contro il Bologna che contro la Juve…”.