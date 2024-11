DE LEO A RFV, Ecco cosa mi hanno detto giocatori allenati da Palladino

L'allenatore Emilio De Leo ha parlato oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio', iniziando da una sua valutazione sulle soste: "È normale che quando le cose vanno bene si vorrebbe sempre giocare ma anche un po' di pausa fa bene. La Fiorentina? Non sempre si può prevedere i risultati ma conosco Raffaele Palladino e so quanto sia bravo ed empatico rispetto al gruppo, non avevo dubbi che avrebbe dato un'identità in pochissimo tempo alla sua squadra. E questo oggi è fondamentale, sia rispetto al proprio gruppo che all'esterno: Palladino è bravissimo a trovare gli equilibri e riesce a dosare i momenti in cui bisogna spingere oppure dosare. Credo che per questo si è creata questa sintonia a Firenze".

Quale giocatore l'ha colpita di più?

"Mi viene da dire Kean e Bove per come è riuscito a prendersi le chiavi del centrocampo. Ma in generale non sono molto sorpreso perché quando si prendono giocatori con questa voglia di rivalsa e che hanno qualità, gli si affianca un allenatore come Palladino, diventa un mix perfetto".

Che ne pensa della settimana di pausa concessa da Palladino?

"Non so poi nel concreto quanti giocatori potrebbe avere a disposizione tra nazionali e problematiche varie, va detto però che lui ha un rapporto di estrema fiducia nei suoi calciatori e riesce a toccare le corde giuste. Ha molto acume e si rende conto che quando c'è partecipazione e impegno sa bene quando dare un po' di pausa al gruppo. Lo ha già fatto in passato e avendo parlato con lui e con i calciatori che ha allenato, mi dicevano sempre che lui fa stare bene i propri calciatori. Se si creano questi patti d'acciaio non bisogna farne un dramma".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO