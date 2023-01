DE BIASI A RFV, Ieri viola meritavano vittoria. Nico...

Gianni De Biasi, ct dell'Azerbaigian, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della situazione attuale in casa viola: "Contro la Lazio la Fiorentina mi è piaciuta molto e se avesse vinto non avrebbe rubato assolutamente nulla. Sinceramente mi aspettavo un salto di qualità rispetto all'anno scorso ma così non è stato purtroppo. Nel calcio c'è bisogno di pazienza, non dobbiamo mai dimenticarcelo. Le partenze di qualche calciatore ovviamente si fanno sentire e i giocatori presi non hanno ancora dato quello che ci si aspettava. Nico Gonzalez ieri ha segnato un grande gol, una vera e propria perla dell'argentino. Brekalo? A Torino mi era piaciuto tanto perché è un calciatore che ha fantasia. Mi aspetto una grande partita in Coppa Italia tra i viola e i granata, si sfidano due squadre che hanno valori importanti".