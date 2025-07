Il futuro di Dodo è un rebus. La Repubblica-Firenze: "Su di lui c'è anche la Juventus"

La Repubblica-Firenze fa il punto sul futuro di Dodo. I rapporti con la società sono ai minimi termini ormai da diverso tempo, da quando la situazione rinnovo si è arenata in un nulla di fatto. Il calciatore sostiene che la proposta sia stata tardiva e che si aspettava più riconoscenza, la dirigenza conta invece di aver accontentato il brasiliano sotto tutti i punti di vista, economici e sportivi, e che l’unico scoglio era dato dalle commissioni chieste dall’agente. Nel frattempo, nel classico gioco delle parti, Dodo è stato corteggiato da alcuni club, Barcellona in primis, e da lì il rinnovo è diventato un caso.

A due anni dalla scadenza e con nessun margine al momento per ricomporre, ecco quindi che quest’estate rappresenta l’ultima per la società per non incorrere in minusvalenze, anche se il terzino non sarà svenduto e le richieste per le trattative restano alte, almeno 25-30 milioni. Su di lui, oltre alle piste estere, occhio alla Juventus. In caso di partenza di Dodo, con il ritorno di Fortini dal prestito alla Juve Stabia, la corsia di destra avrebbe bisogno di un innesto importante.