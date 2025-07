FirenzeViola Fiorentina, scatta l’ora Kean: tra conferme, tentazioni e un piano B da non escludere

È ufficialmente iniziato il calciomercato estivo 2025, e per la Fiorentina i riflettori si accendono subito sul nodo più delicato: il futuro di Moise Kean. A partire da oggi, e fino al 15 luglio, sarà infatti attivabile — sia in Italia che all’estero — la clausola rescissoria da 52 milioni di euro, inserita un anno fa nel contratto che lega l’attaccante al club di Rocco Commisso fino al 2029. È un conto alla rovescia che si consuma tra ansie e strategie, con i viola che non intendono farsi trovare impreparati.

A preoccupare maggiormente sono le avance provenienti dall’Arabia Saudita, dove l’Al Qadsiah avrebbe ha messo sul piatto un 'offerta di ingaggio monstre al calciatore. Sullo sfondo, tuttavia, si fanno largo anche le piste inglesi, con Manchester United e Arsenal che osservano con attenzione. La società gigliata, dal canto suo, ha ribadito al giocatore la volontà di costruire una squadra ancora più competitiva intorno a lui. Anche Kean, finora, ha manifestato apprezzamento per l’ambiente fiorentino e gratitudine per la fiducia ricevuta fin dal primo giorno.

Ma le prossime due settimane diranno molto, se non tutto, sul futuro dell’ex Juventus, che al momento si trova in vacanza e non ha ancora preso una decisione definitiva. Con il Mondiale 2026 alle porte e la concreta possibilità di ritagliarsi un ruolo importante in azzurro, restare a Firenze per dare continuità alla straordinaria stagione appena conclusa potrebbe essere la scelta più logica e utile anche in chiave Nazionale. Tuttavia, è chiaro che se qualcosa dovesse muoversi nei prossimi giorni, non si parlerà più soltanto di rumors, ma di trattative reali.

"Abbiamo un piano B in caso di addio, ma speriamo di non doverlo mettere in pratica" dichiarò il direttore sportivo Daniele Pradè in conferenza stampa. Segno che a Firenze si spera, ma ci si prepara a ogni scenario. L’estate viola è appena cominciata, ma il futuro passa inevitabilmente da Moise Kean.