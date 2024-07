DAVID DEI A RFV: "La costruzione dal basso non penalizza Terracciano"

FirenzeViola.it

David Dei, ex portiere nonché ex preparatore di Pietro Terracciano, è intervenuto a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola per parlare della Fiorentina di Palladino: "La costruzione dal basso non metterà in difficoltà Terracciano. Palladino a Monza iniziò con un impianto molto giochista, poi è vero che la costruzione dal basso va per la maggiore oggigiorno. Pietro da quel punto di vista è migliorato".

Può fare al caso di Palladino, quindi.

"Sì, poi va detto che negli ultimi otto anni la Fiorentina ha fatto un po' di confusione in porta. Terracciano si è sempre fatto trovare pronto e all'altezza delle situazioni tecnico-tattiche nelle quali poteva pure trovarsi in difficoltà. Secondo me Palladino è molto giochista, poi nel tempo ha unito questa sua caratteristica a un palleggio più insistito, ma torno a dire che Terracciano si farà trovare pronto".

