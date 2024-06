D. ROSSI A RFV, Con Palladino mi aspetto meno gol presi

FirenzeViola.it

Del nuovo allenatore della Fiorentina ha parlato Delio Rossi, ex tecnico viola che a Radio FirenzeViola si è espresso così con Palladino: "Credo che con lui e la nuova svolta tattica la Fiorentina prenderà meno gol. Palladino garantisce più equilibrio. Difesa a tre? I sistemi di gioco sono a metà tra un'invenzione giornalistica e una rappresentazione grafica. I numeri non fanno la differenza, il punto sono le caratteristiche e i compiti in campo. Tutti i sistemi di gioco sono un'evoluzione del 4-4-2, poi dipende come si vuole impostare, se a tre dietro o a quattro dietro. L'unica cosa che è certa è che con impostando a tre gli esterni di centrocampo devono avere passo e in più devi averne in rosa quattro di valore simile. Gli esterni che ha a disposizione la Fiorentina, Dodò, Kayode, Biraghi e Parisi, penso abbiano le caratteristiche giuste per giocare a tutta fascia, anzi, credo renderanno meglio così".

E sull'attacco e i nomi fatti in entrata: "Il problema del centravanti ce l'ha la Fiorentina ma non solo. Ce l'hanno Roma, Lazio, Napoli, Milan. Solo Juventus e Inter non hanno questo problema. Dipende poi da come vorrà giocare Palladino: se hai Lucca giocherai diversamente rispetto a un attacco con Retegui. Per questo è importante sapere cosa vuole l'allenatore dalla sua punta centrale".

E su Moise Kean: "Io gliela darei un'opportunità nella Fiorentina, ma non lo farei giocare da prima punta. Non lo vedo come centravanti, almeno per me non è il mio attaccante ideale, non ha grosse doti tecniche, magari potrebbe giocare dietro la punta. Sia lui che Zaniolo sono due giocatori istintivi, ecco se dovessi scegliere una mezzapunta prenderei lui, Zaniolo".

