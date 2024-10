COLLAUTO A RFV: "Beltran non è stato messo in condizione di dimostrare. Parisi ottimo giocatore"

FirenzeViola.it

Mattia Collauto, direttore sportivo ex Venezia, su Radio FirenzeViola nel corso di "Chi si compra?" ha parlato così di Fiorentina: "Queste sono dinamiche che capitano in tutte le squadre. Cambiano gli allenatori come le esigenze, ma stiamo parlando di un ragazzo con ottime qualità. Per un motivo o un altro non ha ancora dimostrato il suo valore, probabilmente per scelte ma anche perché non ha inciso. Il campo è giudice inconfutabile: a volte ci si nasconde dietro certe analogie, ma l'allenatore manda in campo sempre i migliori che poi devono dimostrare. Parisi è un ottimo calciatore, fin qui non ha avuto spazio ma tra Conference e campionato la Fiorentina darà spazio a tutti".

Anche Beltran sta giocando poco. Gennaio può diventare un'opportunità?

"Ci può stare. Anche lui non è stato messo in condizione di dimostrare il suo valore. Ma è anche vero che ha segnato poco, e i numeri non mentono. Diciamo che può anche esser presa la considerazione di usarlo come pedina per il prossimo mercato".

Ha in ponte qualche progetto?

"Il mio obiettivo è tornare il prima possibile. Spero succeda presto, ora si è mosso qualcosa e stiamo valutando. È il mio lavoro e non ne faccio una questione di categoria. Devono crearsi le condizioni giuste, la speranza è che accade presto".

