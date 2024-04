CINQUINI A RFV, Commisso fissi gli obiettivi. A Firenze atmosfera particolare

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Oreste Cinquini a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini è intervenuto a Radio FirenzeViola, durante 'Viola amore mio', partendo dal presente e dal futuro di Nico Gonzalez: "Nella prima parte di campionato ha dimostrato il valore che ha ma se continua sul trend di ora difficilmente avrà offerte irrinunciabili. Però attenzione: se Nico torna lui la Fiorentina può ancora togliersi diverse soddisfazioni in questo finale di stagione. A Firenze c'è un'atmosfera particolare dopo l'annuncio dell'addio di Italiano e dopo la scomparsa di Barone".

Il primo colpo estivo deve essere l'attaccante?

"Il problema principale è scegliere l'allenatore, perché solo dopo scegli il prossimo attaccante. Beltran ha dimostrato di non essere una prima punta, Ikoné e Sottil non garantiscono gol e rimane solo Nico. In questo senso se ti privi anche dell'argentino diventa un problema".

Quindi quale allenatore si auspica?

"Italiano ha fatto molto bene, non dimentichiamocelo. La Fiorentina è stata bravissima a sceglierlo e mi auguro che abbiano lo stesso fiuto per il prossimo allenatore. Aquilani sta lavorando a Pisa, nel suo primo anno da professionista, a Firenze sarebbe diverso. Il mercato in uscita dovrà essere importante perché da quello si capiranno anche gli obiettivi".

Ecco, quali sono?

"Commisso lo deve decidere, è un passaggio fondamentale: la Fiorentina deve pensare a quello".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO