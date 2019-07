CECCARINI A FV, Chiesa? Non andrà allo strappo

L'esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione sulla Fiorentina "Garrisca al Vento!", per parlare del mercato dei viola. Queste le sue parole: "Mi sembra che ci sia un passo determinante che è la volontà della proprietà di tenere Chiesa. Secondo me alla fine non andrà al muro contro muro il giocatore anche perché non sarebbe conveniente nemmeno per lui, il discorso si chiuderà così. A me risulta che dopo la chiacchierata lui abbia capito cosa voglia fare la proprietà. Chiesa a parte, ai viola servono Lirola (esterno destro), Bonifazi per far partire da dietro l'azione, tre centrocampisti, un attaccante esterno e una punta centrale dato che Simeone probabilmente se ne andrà: ora è il momento di iniziare a muoversi. Il Sassuolo chiede 15 milioni minimo per Lirola, ma penso che sia normale perché se André Silva va al Monaco per 30... Vedremo cosa uscirà dalla riunione odierna di mercato negli USA. Se si considera l'insofferenza di Antonio Conte, quale dovrebbe essere lo stato d'animo di Montella?".