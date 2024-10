CASTORI A RFV, Colpani adesso è più sereno. Ranieri un giocatore "fumino"

FirenzeViola.it

Il tecnico Fabrizio Castori che nella sua carriera ha allenato anche Colpani e Ranieri è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Viola Weekend" per parlare di questi giocatori: "Sono contento che Colpani si sia sbloccato perché mi stava facendo fare una figuraccia (ride, ndr), ma lui è timido ma ora affronterà il proseguo con serenità. Nel calcio o sai giocare o no e lui sa giocare, è un talento e sono sicuro che a Firenze anche se è una piazza più grande si affermerà

Un giudizio su Ranieri? "Sono felice di averlo visto capitano perché si vedeva già a Salerno che aveva personalità e voleva sfondare nonostante esordisse in A, mi fa piacere vedere dove è arrivato. Atteggiamento fumino che a Lecce poteva costare caro? Con me era dovuto alla personalità anche se era esordiente come ho detto e la personalità per me non è mai un difetto soprattutto per un difensore. Un giocatore non si giudica per questi episodi che succedono in campo, il giudizio si deve basare su altro"

La svolta può essere stata il passaggio alla difesa a 4? "La Fiorentina era abituata a giocare a quattro e per il cambiamento a tre ci voleva più tempo perciò Palladino ha fatto bene ad andare incontro alla squadra abituata in un certo modo e non snaturarla".

Un pronostico su Fiorentina-Roma? "E' da tripla, non voglio sbilanciarmi perché ormai ci sono squadre dietro le big che sono sullo stesso livello"