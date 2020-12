CASINI A FV, VIOLA PARK? TIFOSI TRANQUILLI: RISPETTIAMO I TEMPI. CON LA JUVENTUS...

L'inizio dei lavori per il nuovo centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli potrebbe slittare di qualche settimana, probabilmente a fine gennaio. L'ipotesi di inaugurare il Viola Park entro il 2021 pertanto diventa un'utopia. Per approfondire il tema legato alla costruzione del nuovo centro sportivo la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il Sindaco di Bagno a Ripoli: Francesco Casini.

Sindaco, quale è la situazione attuale della costruzione del Viola Park?

"Voglio chiarire a tutti che non ci sono grossi ritardi nei lavori. Fa assolutamente parte dell'iter e non c'è nessuna novità, tantomeno negativa. Il presidente Commisso e l'amministrazione hanno sempre parlato di gennaio e al momento non c'è nessun elemento per cui si debba pensare che non siano stati rispettati i tempi. È tutto come previsto".

Quindi, i tifosi viola possono stare tranquilli?

"Assolutamente sì. Sul fronte nuovo centro sportivo tutto sta andando avanti bene e secondo i piani. Non ho sentito Commisso in questi giorni, ma sono sempre in contatto con Joe Barone. Abbiamo fatto il punto della situazione e non c'è alcuna preoccupazione. Ci siamo semplicemente scambiati gli auguri di buon Natale".

Questa sera la Fiorentina sfiderà la Juventus. Che partita si aspetta?

"Sarà una gara dal coefficiente di difficoltà altissimo. Al di là della classifica attuale è una sfida che suscita sempre un'emozione particolare. Io ho sempre in mente il ricordo del 3-2, con il gol di Pablo Daniel Osvaldo, che ho seguito dal settore ospiti a Torino. Speriamo che la Fiorentina esca a testa alta questa sera. Dobbiamo giocarcela sapendo che portiamo addosso i colori viola, della Fiorentina e di tutta la città di Firenze".