CARNASCIALI A RFV: "Poca difesa? Guardiamo la mediana. E Biraghi..."

L'ex viola Daniele Carnasciali è intervenuto oggi durante 'Chi si compra' su Radio Firenzeviola analizzando così il momento della Fiorentina partendo dai problemi difensivi: "Il centrocampo io non lo vedo certo meglio della difesa... Poi nel calcio di oggi non ci sono più singoli reparti e devi giocare da squadra: se funzionano tutti allora ottieni risultati, altrimenti no. Ora la Fiorentina si trova in difficoltà perché il centrocampo non fa da filtro e non riesce a tenere palla alta. Per questo penso che l'allenatore deve trovare i giocatori giusti per ciò che vuol fare. Con l'Atalanta abbiamo preso 3-4 infilate a palla scoperta con i difensori che continuavano a salire".

Paradossale che accada con i tre centrocampisti.

"Sì, ma se i difensori vanno sempre in avanti alla fine puoi avere un centrocampista in più ma in difesa sei leggero. In più le difficoltà si vedono da inizio stagione. Palladino li vede tutti i giorni ed evidentemente non vede la squadra in grado di passare a 4 in difesa. Se i risultati non arrivano però qualcosa dovrà fare".

Alcuni giocatori sono fuori ruolo?

"Ci sono giocatori che non sono nel proprio ruolo, sì, e questo è un errore di mercato. Se Ranieri e Pongracic non sono in grado di giocare nella difesa a tre qualcosa non torna. Biraghi lo può fare il braccetto una volta, se sei in emergenza, ma non può essere una soluzione stabile".

