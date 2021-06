CAPOZUCCA A FV, DUNCAN TORNA VIOLA, PER SOTTIL PARLIAMO. NANDEZ PIACE A GATTUSO

L'asse Cagliari-Firenze è stata calda la scorsa stagione con i prestiti di Riccardo Sottil in estate e di Alfred Duncan a gennaio. Due giocatori che hanno contribuito alla salvezza semi-miracolosa dei sardi, ma che con tutta probabilità torneranno alla Fiorentina in estate. A confermarlo in esclusiva a FirenzeViola.it è lo stesso direttore sportivo del Cagliari, Stefano Capozucca.

Direttore, quale sarà il futuro di Duncan e Sottil?

"Duncan tornerà al 100% a Firenze, non abbiamo intenzione di riscattarlo anche se ci ha dato una grossa mano nella seconda parte della stagione".

Discorso diverso per Sottil?

"Stiamo parlando con la Fiorentina per capire come possiamo muoverci. Ha fatto una bella stagione prima dell'infortunio che purtroppo lo ha tenuto lontano dal campo per molto tempo, ma parliamo con la società viola per capire se c'è la possibilità di proseguire il prestito".

(Questo al netto della volontà della Fiorentina di trattenere il giovane esterno in viola, ndr).

Si è parlato anche di un gradimento di Gattuso per due vostri giocatori: Lykogiannis e Nandez…

"Sì, è vero. Confermo che tempo fa parlando con Rino mi disse che sono due giocatori che gli piacciono. Ma da qui a dire che c'è una trattativa in atto, ce ne passa eccome. Non ne abbiamo parlato con la Fiorentina".