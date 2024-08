CALORI A RFV: "Manca un costruttore a centrocampo. Eriksson? Persona eccezionale"

FirenzeViola.it

Mister Alessandro Calori è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" per parlare della Fiorentina di Palladino: "Devono essere oliati molti meccanismi, va assimilato il tipo di gioco che verrà chiesto da Palladino. Ma è normale visto che siamo solo all'inizio. Difesa a tre? Differisce tanto da quella a quattro, anche solo dal punto di vista degli spazi. Pongracic deve abituarsi, mentre Ranieri ha le caratteristiche giuste. Io credo che la retroguardia debba trovare la coesione, poi bisogna vedere cosa gli si chiede: Quarta ad esempio ama l'anticipo e la ripartenza".

Il centrocampo deve cambiare?

"Manca un costruttore, uno che verticalizza velocemente. Ieri i ritmi erano blandi anche per le caratteristiche dei giocatori: Amrabat è un grande "recuperatore" di palloni ma non un regista. Vediamo come si integrerà in questo sistema di gioco. Palladino ha le idee chiare e troverà la quadra ma serve tempo".

Un suo ricordo di Eriksson?

"E' stato un signore nel suo lavoro, nel modo di essere, nell'eleganza in un mondo di eccessi. Va ricordato con molto piacere indipendentemente da quali squadre ha allenato. Faccio le condoglianze alla famiglia, è andata via una persona che ha lasciato il segno".

