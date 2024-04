BROLIN A RFV, A Firenze ricordo un mio gol. Era sempre difficile giocare contro i viola

Fonte: Lorenzo Marucci

A Firenze da turista, l'ex giocatore svedese del Parma degli anni '90 Tomas Brolin ha rilasciato qualche battuta in esclusiva a Radio Firenzeviola: "Sono qui anche per incontrare il mio amico Alberto Di Chiara che è stato un mio compagno per tanti anni a Parma ed è ancora un mio amico. Abbiamo vinto un po' di trofei insieme, forse il più memorabile è quello a Wembley. Eravamo forti in Europa ma anche in Serie A, purtroppo non siamo riusciti a vincere ma abbiamo fatto tante belle gare".

Che ricordi ha della Fiorentina?

"Che ci feci un gran gol al Franchi. Era sempre difficile venire a Firenze a giocare contro la Fiorentina perché avevano veramente una grande squadra. Alberto (Di Chiara, ndr) giocava nella Fiorentina, dall'anno dopo è venuto da noi. A quei tempi il campionato di Serie A era il migliore al mondo, oggi invece gli stranieri preferiscono andare in Premier League".

Segue l'Inter?

"Non seguo tanto la Serie A, preferisco la Serie B perché c'è il mio Parma. Spero che riescano a restare in cima alla classifica".

Gli svedesi in Serie A?

"Stanno giocando anche in nazionale ma non posso dire più di tanto".

Cosa fa oggi?

"Diverse cose ma niente a che vedere con il calcio. Stiamo facendo un vino con il mio nome in Svezia e sono qui in Toscana anche per fare qualche ricerca".