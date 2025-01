BRAIDA A RFV, Ci deve essere il rispetto dei ruoli tra società e allenatore, ma è importante comunicare per migliorare

FirenzeViola.it

L'ex dirigente del Milan, Ariedo Braida, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento":

Durante la sua lunga esperienza da dirigente ha mai visto la società mettere in discussione la formazione dell'allenatore?

"Alla base di tutto c'è il rispetto dei ruoli. Ovviamente c'è bisogno di comunicare per cercare le soluzioni ottimali. Quando c'è un ottimo rapporto di stima e fiducia nei confronti dell'allenatore, non manca niente. Il resto lo devono fare i giocatori in campo".



Che idea si è fatto di Palladino?

"Nel calcio è evidente che se non riesci a trovare la strada che ti garantisce la continuità un pò fatichi. Sicuramente la Fiorentina ha un ottima posizione e vorrebbe fare quel saltino definitivo. Sappiamo che farlo non è semplice, ma è un ottima squadra con ottimi giocatori. Se l'allenatore dimostra di essere all'altezza, non importa se si va incontro a qualche risultato negativo".



Il milan contro il Cagliari ha avuto gli stessi problemi, secondo lei perché?

"Il calcio è improvvisazione, non sempre finisce come ti aspetti. Ci sono dei valori di fondo che determinano le classifiche. Secondo me bisogna creare una scala di valori ideale. Quando guardo una squadra cerco di identificare subito il giocatore non all'altezza. Alla fine nel calcio contano i risultati".

Cosa pensa di Gudmundsson e del periodo che sta attraversando?

"Quando un giocatore non sta bene il rischio di infortunarsi è più elevato, meglio stare una settimana in più a riposo. Gudmundsson mi piace perché oggi vedere calciatori di qualità e che saltano l'uomo non è facile. Può capitare di essere fuori forma, anche i grandi campioni come Totti o Del Piero hanno attraversato questi momenti, l'importante è superarli".



Come vede la partita di stasera tra Monza e Fiorentina?

Sulla carta i Viola sono favoriti, poi il campo lo dirà. Mi auguro di vedere una bella partita e del bel calcio.

