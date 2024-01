BONGIORNI A RFV, C'è un dettaglio nell'opzione di Jack. Piace ad Allegri

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni a Radio FirenzeViola

Antonio Buongiorni, talent scout di Giacomo Bonaventura, per parlare del suo ex pupillo che ieri contro l'Inter ha giocato esterno: "Ieri ero presente in tribuna e mi sono subito accorto che il mister si era inventato qualcosa, con Bonaventura esterno e l'Inter non ci ha capito nulla. Certo una formazione in cui ha dovuto rinunciare a Sottil. Nel primo tempo le occasioni ci sono state, Bonaventura è molto volubile e nel Milan aveva giocato anche esterno. Anche ieri ha messo palloni ed è andato al tiro ma non ha avuto l'aiuto di Parisi che non è ancora pronto a mio avviso. Certo quello è un ruolo di ripiego e lui lo ha accettato. Giocarci ancora? Ci sono più scatti e accelerazioni in quel ruolo, ma lui non le può più fare a quell'età. Se Jack avesse la fisicità o l'età di Sottil sarebbe imprendibile. Peccato che Sottil sia frenato sempre dagli infortuni; c'era il padr Andrea a vederlo ed anche per lui era sicuramente un cruccio".

Bonaventura meglio come mezzala di possesso o come trequartista? "Pensate cosa sarebbe Bonaventura con Lukaku davanti, mentre Nzola ormai mi sembra sfiduciato. Per esaltare le qualità di esterni e trequartisti ci vorrebbe uno diverso che sia il punto di riferimento per loro".

Contratto in scadenza ed ancora no opzione? "Ci devono essere il 70 per cento delle partite giocate. Trattativa? Non posso parlarne anche se sono quasi tutti i giorni al telefono con lui. Posso solo dire che Giacomo non merita un trattamento così, la Fiorentina dovrebbe fargli firmare il rinnovo. Non credo che sia una questione di soldi ma di fiducia. Lui mi ha confessato che resterebbe volentieri a Firenze, per chiudere la carriera e diventare magari un riferimento. Se la società volesse tacitare tutte queste voci dovrebbe chiamare Bonaventura e farlo firmare. Le polemiche a gennaio non sono bene e possono far saltare tuto. Se non ha fiducia, gli dica di cercare squadra. Juventus? So che ad Allegri piacciono giocatori tecnici e che sanno giocare a calcio e vi ho detto tutto".