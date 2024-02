BNKR44 A RFV: "CHE FESTA DOPO SANREMO. SIAMO SEMPRE IN FIESOLE, SOGNIAMO DI FARE UN CORO PER LA VIOLA"

Ascolta l'audio

Bnkr44 a Radio FirenzeViola

A poche ore dal derby con l'Empoli, ospiti d'eccezione i membri della BNKR44, band empolese protagonista nello scorso Sanremo. Dai nostri studi di Radio FirenzeViola parlano Caph e Piccolo, due tifosi viola membri della band, divenuti famosi nella community viola per il saluto alla Fiorentina fatto direttamente dal palco dell'Ariston: "Ci hanno scritto tantissimi tifosi della Fiorentina. Firenze è sempre nel nostro cuore e la Fiorentina di conseguenza. La nostra fede viola? Non si sceglie, è da sempre così. Anche se non siamo tutti uniformati, noi due tifiamo la Fiorentina, poi gli altri sono tifosi dell'Empoli. Noi amiamo la città di Empoli e la nostra realtà, Villanova, ma siamo da sempre viola. Di solito prima dei derby non ne parliamo molto. All'andata eravamo in Fiesole e fu un disastro, anche se personalmente non la sento così tanto, la vera rivalità per noi è con la Juventus. In zona nostra si sente, anche se Villanova è un posto pacifico e ci sono tanti tifosi anche di altre squadre. Anche se nel nostro luogo, il bunker di Villanova, non entrano juventini".

E di questa Fiorentina, che ne pensate?

"Siamo fiduciosi per questo campionato, ci sono tante squadre forti ma questa squadra vale. Quest'anno siamo andati praticamente a tutte le partite in casa in Fiesole. Come squadra ci manca qualcosa sugli esterni secondo me. Siamo grandi fan di Duncan, il modo in cui si batte a centrocampo ci gasa ummonte".

Qua l’è il vostro giocatore preferito? I due si dividono.

"Più Jack (Bonaventura) che Duncan dai".

Come è andato il rientro in paese?

"Bellissimo. Ci sono 400 abitanti a Villanova ed erano tutti lì. Fuochi d'artificio, foto, abbracci, tutti in piazza, è stato incredibile. Siamo tornati domenica sera ed è stato indimenticabile".

Qualche mese fa avete anche avuto l'onore di giocare con Batistuta (qui la notizia).

"Batistuta è qualcosa difficile da spiegare, indescrivibile e giocarci insieme non si può raccontare per l'emozione. Eravamo piccini quando ci raccontavano di Bati, ritrovarselo lì è stato fantastico. Poi il fine di quella partita era nobile, era un'amichevole di beneficenza in supporto delle famiglie alluvionate di Campi e dintorni. E poi comunque c'era Bati".

I membri della BNKR44 hanno anche aggiornato su un prossimo evento in programma a Firenze.

"Possiamo annunciare a tutti che il prossimo 18 aprile saremo al Tuscany Hall di Firenze, non vediamo l'ora, per noi è un palcoscenico pazzesco su cui esibirci".

E infine un appello alla Curva Fiesole.

"Fiesole, quando volete facciamo un coro insieme".

QUI IL PODCAST DELL'INTERVENTO INTEGRALE