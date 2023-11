BNKR44, Meglio Batistuta di Sanremo: che emozione

Fonte: dagli inviati L. Magistrato e N. Righi

Prima della partita di beneficenza a Empoli per raccogliere fondi per gli alluvionati, i "BNKR44", acronimo di Bunker 44, si sono soffermati con i media presenti tra cui Firenzeviola.it con cui hanno condiviso la loro emozione: "Sempre sognato di fare il calciatore, per noi è un onore essere qui. Siamo stati anche a Campi a dare una mano perché la situazione era terribile. Siamo tifosi della Fiorentina e stasera siamo un po' in difficoltà... Abbiamo già chiesto una foto a Batistuta. Più emozionante che andare a Sanremo, con tutto il rispetto".