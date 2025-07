Kean, passato liscio il primo giorno della clausola: Piccoli continua ad essere la prima alternativa

Ieri è stato il primo giorno di validità della clausola da 52 milioni che potrebbe, fino al 15 luglio, liberare dalla Fiorentina Moise Kean. Un giorno che è andato via liscio, senza scossoni. Il centravanti classe 2000 è in ferie e attende l'offerta giusta dall'Europa mentre Pradè sta continuando a valutare i profili alternativi all'ex Juventus. Come riportato dal quotidiano La Nazione oggi in edicola, il primo nome in lista è quello di Roberto Piccoli. Solo dietro resta invece Andrea Pinamonti, tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa. Infine c'è Francesco Pio Esposito, le cui quotazioni potrebbero tornare a salire in caso l'Inter decidesse di cederlo.

Intanto i gigliati sono in trattativa con i nerazzurri, 6-7 milioni più bonus le cifre dell'affare, per portare a Firenze il fratello Sebastiano. L'uscita di scena della Bene Amata dal Mondiale per Club potrebbe accelerare la situazione. Per quanto riguarda il centrocampo infine ci vorrà pazienza per arrivare ai famosi due colpi, un regista e un mediano più muscolare. Per entrambi i viola stanno guardando in casa Parma. Bernabè infatti sarebbe il preferito di Pioli per la regia mentre Sohm potrebbe essere un profilo da far rientrare nella trattativa.