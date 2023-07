BAIANO A RFV, Vicario? Si doveva giocare d'anticipo

FirenzeViola.it

Francesco Baiano a Radio FirenzeViola

Francesco Baiano, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola weekend".

Dove la vedremo il prossimo anno ad allenare?

"Mi vedrò con il presidente dell'Aglianese, ho ancora un contratto con loro, poi vedremo".

Che idea ha del mercato viola?

"Serve un centravanti, anche se so che non è facile portare una punta di livello. Quelli bravi vogliono una squadra forte alle spalle e soprattutto vogliono giocare la Champions League. Non è che la Fiorentina non sia ambiziosa, ma al momento certi giocatori non vengono a Firenze".

Sui portieri: "Io prenderei Livakovic. E' giovane ma ha esperienza. E' un buonissimo portiere, non costa tantissimo e penso che questo portiere possa dare le giuste garanzie alla Fiorentina. Il portiere bravo lo avevamo a 20 chilometri (Vicario ndr). Quando non anticipi le operazioni poi certe occasioni svaniscono. Dobbiamo essere bravi ad arrivare prima perché se subentrano squadre inglesi o squadre come l'Inter non ce la fai a prenderli".

Prenderebbe Carnesecchi?

"Per me è un ottimo profilo, ma dovrebbe rimanere all'Atalanta. Non andrei a spendere 15/17 milioni per Carnesecchi: è un profilo interessante, ma stiamo parlando di cifre elevate. Si deve ancora strutturare e confermare. Poi alla Cremonese riceve tanti tiri verso la porta, è logico faccia più parate".

Ancora su Livakovic: "Non c'è solo la Fiorentina su di lui, non possiamo giudicare a priori, ma se non sono stati fatti passi per questo ragazzo potrebbe essere un'occasione persa".