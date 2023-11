AVV. CANTAMESSA A RFV: "Contro la Fiorentina solo ricordi negativi. Pioli da assolvere per i troppi infortuni"

FirenzeViola.it

Leandro Cantamessa a Radio Firenze Viola

Leandro Cantamessa, una vita nel Milan, prima da tifoso e poi come avvocato del club, ha raccontato a Radio FirenzeViola i suoi ricordi legati a Milan-Fiorentina: "Fra qualche mese saranno quarant'anni da quando diventai avvocato del Milan, ma sono rossonero da sempre.

Di Milan-Fiorentina vissuti me ne ricordo due. Un 2-1 della Fiorentina a Milano, con gol di Amauri ed il Milan di Allegri che perde lo scudetto anche con quella partita, è stato atroce. Poi me ne ricordo un altro, da ragazzino, quando andai a vedere un Fiorentina-Milan con la mia ragazza di allora. Il Milan perse 5-2. Due sconfitte perché mi ricordo le partite perse. Le soddisfazioni durano un attimo, i dolori un sacco. Basti pensare alla finale persa ad Instanbul contro il Liverpool.

Il Milan sta vivendo un momento difficile. Con venticinque infortuni da inizio anno è difficile dare una valutazione tecnica. Il ko di Leao è il più grave di tutti. Quella del Milan non si chiama sfortuna, è qualcosa che non si può dire in pubblico. Anche Pioli è stato colpito da questa sfortuna ma io posso solo dire che è una persona educatissima e garbata, parlarne male per me è impossibile. Ora toccherà a Jovic, l'ho visto anche giocare alla Fiorentina e non mi esprimo su di lui. Diciamo che preferisco gli altri, soprattutto Giroud".

E sulla Fiorentina, l'avvocato Cantamessa ha detto:"Mi sembra che sia una squadra che giochi bene, l'ho vista anche l'anno scorso e mi piaceva (quando non c'era Jovic). Sono preoccupato per la prossima partita e non vorrei che fossimo a pari punti sabato sera dopo la partita. Sarebbe un disastro per il Milan".

