AQUILANI A FV, Non meritavamo di perdere

Il mister della Fiorentina Under 18, Alberto Aquilani, ha parlato così dopo la sconfitta all'esordio contro il Genoa a FirenzeViola.it: "Oggi ho visto che i ragazzi hanno cercato sempre di essere propositivi. Devo fargli capire che non bisogna mai cambiare l'atteggiamento in nessun momento della partita e loro lo hanno fatto. Abbiamo perso una partita assurda, gli abbiamo regalato quattro gol e abbiamo sbagliato un rigore. La mia prima partita sulla panchina viola è stata una bellissima esperienza. Nei primi minuti ero anche emozionato. I ragazzi non meritavano la sconfitta".