AG. SALIFU A FV, Pronto per tornare titolare

La giovane sopresa di questa stagione si chiama sicuramente Amidu Salifu, centrocampista di quantità che ha impressionato per la determinazione e la tranquillità dimostrata appena chiamato in causa da mister Rossi. Per parlare del presente e del futuro del ghanese, la redazione di Firenzeviola.it ha contattato il suo procuratore, Massimo Briaschi: "Se è guarito? Sta bene e non vede l'ora di tornare in campo. L'ho sentito molto concentrato. Contento di essere inserito nella lista per il Viareggio? Contentissimo. E' felice di poter essere utile anche per i suoi compagni della Primavera. La sua speranza è quella di poter giocare la finale. Il mercato di gennaio? Non c'è stato niente di particolare, qualche timido contatto, ma niente di che. Il Direttore non ha mai espresso il desiderio di mandarlo in prestito. Delio Rossi? Lo ha tenuto fin da subito in considerazione, significa che è stato ben impressionato dalle sue doti e dal suo impegno. Il posto da titolare? Visto che ha già giocato, credo che stia solo a lui mantenersi a questi livelli e conquistare nuovamente una maglia tra gli undici titolari".