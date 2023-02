AG. GOUTAS (SIVASSPOR) A FV: "COI VIOLA STIMOLANTE, ALTA QUOTA UN FATTORE. 12° POSTO? VI SPIEGO"

La Fiorentina conosce i prossimi avversari di Conference League, il Sivasspor nel cuore della Turchia. Uno degli elementi più importanti della difesa e in generale della squadra turca è il centrale greco Dimitris Goutas. Per conoscere meglio le caratteristiche del difensore e della squadra che i Viola andranno ad affrontare agli ottavi di finale, Firenzeviola.it ha contattato in esclusiva proprio l'agente di Goutas, ovvero Paschalis Tountouris.

Come gioca il Sivasspor? Quali sono le sue caratteristiche?

"Il Sivasspor ha uno stile di calcio offensivo fatto di pressing alto e tanta intensità. Il problema per loro è che il campionato turco si è fermato a causa del terribile terremoto e non possiamo essere sicuri della loro forma e quanto saranno pronti al momento della prima partita contro la Fiorentina".

Come si spiega la posizione del Sivasspor nel campionato turco?

"Hanno disputato troppe partite tra fase a gironi, campionato e Coppa di Turchia. Inoltre hanno anche avuto molti infortuni durante la stagione. È un grande successo però che siano ancora nella top16 della Conference e siano arrivati in semifinale della Coppa di Turchia".

La Fiorentina è la squadra più difficile che avrebbe potuto affrontare il Sivasspor?

"Certo. La Fiorentina è una delle squadre più difficili da affrontare. E' una squadra forte che gioca in un campionato di alto livello".

Hai già parlato con Goutas? Cosa ne pensa del sorteggio?

"È stato un sorteggio difficile, ma è entusiasta di giocare in Italia. Considerando che il suo contratto scade in estate, è sempre stimolante giocare contro avversari forti".

Jovic e Cabral stanno facendo molto bene in Conference League. Goutas è pronto a fermarli?

"Ha giocato in passato contro giocatori forti sia con la nazionale greca che con le sue squadre. Ovviamente è impegnativo, ma ha il livello e la qualità per gestirlo. Tuttavia il calcio è uno sport di squadra, quindi non tocca solo a Goutas fermare Jovic e Cabral".

È vero che è difficile giocare sul campo del Sivasspor e che lì fa particolarmente freddo?

"Sì. Non è solo il freddo, ma anche l'alta quota nella quale si trova la città".

Chi pensa che passerà il turno?

"La Fiorentina è ovviamente la favorita ma in questa fase tutte le squadre potrebbero essere pericolose. Spero che avremo l'opportunità di guardare due partite entusiasmanti".