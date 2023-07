ACCARDI A RFV, Parisi colpo da plusvalenza. Arthur ok

FirenzeViola.it

Nel corso della trasmissione "Chi si compra?", in onda su RadioFirenzeViola, è intervenuto il noto procuratore Beppe Accardi che ha parlato delle ultime novità in casa Fiorentina, a cominciare dalla possibile cessione di Amrabat al Manchester United: "Vendere Amrabat per i viola vorrebbe dire ottenere una cifra importante da investire sul mercato. Ma a me pare che la Fiorentina abbia già le idee chiare su cosa fare per rinforzare la squadra. La scadenza del contratto del giocatore detta un po' le leggi del mercato e anche la cifra che il club di Commisso può richiedere".

Come valuta l'approdo di Arthur Melo a Firenze?

"E' una scommessa che se la Fiorentina vincerà porterà a grandi cose. Se i viola hanno fatto questo investimento è perché è stata rassicurata sotto l'aspetto fisico del giocatore".

Tra i primi colpi c'è stato anche l'innesto di Fabiano Parisi...

"La Fiorentina ha fatto un grande colpo di mercato: Parisi ha davanti a sé tanti anni di carriera e può diventare una plusvalenza importante. La concorrenza con Biraghi? Italiano sa gestire al meglio i calciatori della sua rosa per cui credo che questa alternanza porterà solo giovamenti e non problemi".