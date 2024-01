A. PAGANIN A RFV, Beltran lega il gioco e crea spazi. Lautaro...

Ascolta l'audio

Antonio Paganin a Radio FirenzeViola

L'ex Inter Antonio Paganin ha parlato della sfida tra Fiorentina ed Inter a Radio Firenzeviola durante "Firenze in campo": "Se andiamo a pesare in base alle assenze, legate allo stesso reparto e che è il fulcro del gioco dell'Inter, c'è un disequilibrio. La Fiorentina con la sua manovra e le sue verticalizzazioni potrebbe creare qualche problema all'Inter" è il suo giudizio.



Rivede similitudini tra Lautaro e Beltran? "Lautaro sta diventando determinante, si sta affermando nell'ultimo periodo, anche in Nazionale non era così protagonista. Beltran a me piace molto, anche se le due punte non colmano il gap di gol ma legano benissimo e nel gioco di Italiano le punte devono soprattutto creare gli spazi per permettere agli altri di trovare la porta. A me piace insomma"

"Le prime tre sembrano scappate via anche per la qualità della rosa, nel secondo lotto vedo bene Fiorentina ed Atalanta. La Fiorentina ha avuto un processo di crescita, ha maturità una certa maturità, il quarto posto è frutto di una programmazione e va a chiudere il percorso fatto. Il Napoli mi sembra in ritardo, la Roma bisogna vedere l'effetto De Rossi su spogliatoio ed ambiente. La fiche insomma la metto su Fiorentina ed Atalanta".

