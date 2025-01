MONZA-FIORENTINA 2-1, Rivivi il live di FV

FirenzeViola.it

45+6' - FINISCE QUI: 2-1 per il Monza. Seconda sconfitta consecutiva per la Fiorentina che non esce dalla crisi.

45' +5' - Kouame fa fallo in attacco e Izzo guadagna tempo.

45+3 - Bocchetti mette in campo Valoti per Bianco e Vignato per Akpa Akpro.

45' - Occasione Fiorentina! Assalto viola ma Turati spazza su Kouame poi nella mischia allontana Carboni.

45' - Il Monza fa un cambio: esce Maldini con i crampi ed entra Petagna. Intanto l'arbitro dà 4 minuti di recupero.

44' - Folorunsho reclama un rigore ma per Dionisi è tutto regolare.

41' - MISCHIA DOPO UNA SBRACCIATA DI BONDO SULLA FACCIA DI BELTRAN. Ammoniti Ciurria, Ranieri e Bondo.

40' - Occasione viola si Ikoné ma Ciurria sbroglia.

39' - Maldini porta a spasso Dodo poi scarica su Djuric troppo debole per De gea.

38' - Folorunsho perde un pallone velenoso con Bondo che tira in rete ma non è preciso.

37' - Kouame prova di testa a schiacciare la palla in rete ma la mira non è buona.

34' - Maldini sull'esterno ha la meglio su Dodo e accentrandosi tira in porta, ma la mira è sbagliata.

32' - Pedro Pereira strappa il pallone a Beltran e s'invola a rete ma il tiro è deviato in angolo. Sullo sviluppo batti e ribatti finché De gea di pugno allontana.

31' - Ammonito Pedro Pereira che diffidato salterà la 21esima giornata, per fallo su Kouame.

30' - ULTIMO CAMBIO VIOLA: entra Kouame per Sottil.

29' - GOOOOL GOOOOL GOOOL: Beltran trasforma nonostante il tocco di Turati: 2-1!!!

28' - SUL DISCHETTO BELTRAN

27' - RIGORE PER I VIOLA: LAVORO PERO PER IL VAR MA POCO DA DISCUTERE VISTO IL FALLO DI CARBONI SU BELTRAN

25' - Bondo e Parisi ingaggiano un duello in cui ha la meglio il brianzolo ma poi Beltran lo atterra.

22' -ALTRI DUE CAMBI VIOLA: Fuori Gosens e Colpani per Parisi e Ikoné.

19 - CAMBIO VIOLA: DENTRO FOLORUNSHO PER RICHARDSON

18' - RADDOPPIO MONZA. Pedro Pereira crossa al centro con Maldini che beffa Adli e sigla il raddoppio.

15' - Giallo per Turati

14' - Buon lavoro di Colpani poi la palla va a Gosens ma il tiro è alto.

13' - Dodo (c'è una mano sospetta) strappa un buon pallone a Maldini poi palla a Kean ma la difesa brianzola con Ciurria anticipa.

12' - Cambio per il Monza che fa entrare Djuric per Caprari.

12' - Tiro di Adli che però va alle stelle.

11' - Richardson guadagna un buon pallone che scarica su Dodo il cui tiro cross è preda di Turati.

7' - DOPPIA OCCASIONE VIOLA con Dodo e poi Beltran ma Turati sul brasiliano e Carboni sulla linea sul tiro dell'argentino sbrogliano.

6' - Ancora un fallo di Akpa Akpro su Dodo sul fondo destro viola: batte Colpani (è quasi un angolo) ma preferisce servire Dodo dietro invece che crossare al centro e l'azione sfuma.

5' - La Fiorentina gestisce il gioco ma al difesa brianzola è attenta.

3' - Subito attivo Beltran che serve Sottil che si accentra e tira ma sbaglia la mira.

2' - Beltran impegna subito Izzo.

1' - RIPRESA AL VIA - Un cambio per parte: Beltran per Gudmundsson e Martins per Pablo Marì

--------------------------------------------------------------------

45'+3' - L'arbitro fischia la fine del primo tempo: 1-0 per il Monza

45+2' - Occasione di Maldini di poco fuori.

44' - GOL DEL MONZA- E' Ciurria su un anticipo di Comuzzo su Maldini ad essere libero di tirare in porta e sbloccare la gara. Nasce però tutto da un pallone di Pedro Pereira che ha aperto gli spazi tenendo impegnato sia Gosens che Ranieri: 1-0 per il Monza.

42' - Caprari contrastato da Comuzzo e Dodo, guadagna un angolo. Sullo sviluppo è Kean a spazzare via il pallone dopo una mischia.

40' - Fallo di Akpa Akpro su Dodo.

38' - Pablo Marì esce e lascia un buco in cui si inserisce Kean che tira a botta sicura con Turati che fa una grande parata, ma l'arbitro fischia il fuorigioco.

33' - Su una punizione del Monza Kean innesca il contropiede e la Fiorentina si ritrova di nuovo nell'area brianzola dove Gosens viene atterrato, ma non c'è fallo (sarebbe stato rigore)

24' - Occasione del Monza! Gudmundsson si fa strappare il pallone da maldini che poi serve Bondo che lascia partire un bel tiro per fortuna fuori.

23' - Dodo anticipa Caprari servito da Pedro Pereira che dalla destra brianzola finalizza un contropiede di Bondo.

22' - Ancora dalla sinistra Sottil prova il tiro al centro ma salva in angolo Bianco.

19' - DIONISI TOGLIE IL RIGORE DOPO AVER VISTO L'AZIONE AL VAR

16' - RIGORE PER I VIOLA! E' Pablo Marì a chiudere fallosamente Sottil e l'arbitro fischia il rigore oltre a dare un giallo al difensore, con il controllo del Var.

13' - Ci prova anche Colpani che sul tiro trova la deviaizoone in angolo di Izzo.

12' - Occasione per la Fiorentina con Gudmundsson che imbecca Sottil che però tira il pallone troppo largo.

10' - Akpa-Akpro prova ad avanzare ma fa fallo su Dodo e l'arbitro fischia.

6' - Si fa avanti anche il Monza ma la difesa con Comuzzo e Gosens (che in scivolata sembra toccarla di mano) copre l'occasione creata da Caprari.

5' - Occasione sprecata da Gudmundsson: sullo sviluppo di un angolo di Colpani con la palla che arriva all'islandese che però spara alto.

3' - Gosens tira in porta, memore anche del suo primo gol al Monza in maglia viola appena arrivato, ma il tiro è largo e l'arbitro fischia comunque un fallo su Bondo.

2' - Fallo di Dodo su Caprari. Il brasiliano subito aggressivo.

1' - PARTITI!

19.45 - Minuto di silenzio per l'ex portiere scomparso nei giorni scorsi Fabio Cudicini. In tribuna anche il ct Luciano Spalletti.

19.43 - Subito un forfait nelle fila dei brianzoli perché Birindelli nel riscaldamento va ko. Al suo posto entrerà l'ex viola Alessandro Bianco che potrebbe portare probabilmente ad un centrocampo a tre.

Alle 20.45 all'U-Power di Monza si giocherà l'ultima partita della 20esima giornata, Monza-Fiorentina che propone tanti intrecci di mercato Pablo Mari, Bondo, Djuric da una parte e Moreno dall'altra) oltre che con il passato (Palladino e Colpani tra i viola e Bianco tra i brianzoli gli ex presenti). FirenzeViola come di consueto propone la diretta testuale dell'incontro a cura di Luciana Magistrato e gli aggiornamenti a cura di Ludovico Mauro; inoltre potrete seguirla anche su Radio FirenzeViola con i collegamenti dallo stadio a cura di Andrea Giannattasio.

Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Pablo Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Akpa Akpro, Pedro Pereira; Ciurria, Caprari; Maldini. A disp. Pizzignacco, Mazza, Djuric, Sensi, Maric, Valoti, Petagna, Bianco, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. All. Salvatore Bocchetti

Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Richardson; Colpani, Gudmundsson, Sottil; Kean. A disp. Terracciano, Martinelli, Pongracic, Mandragora, Beltran, Ikoné, Valentini, Moreno, Kayode, Parisi, Folorunsho, Kouame. All. Raffaele Palladino