LAZIO-FIORENTINA 1-2, FINISCE QUI: I VIOLA PASSANO A ROMA!

22:43 - Era l'ultima palla! Arriva il triplice fischio di Rapuano, la Fiorentina batte la Lazio 1-2! Vittoria soffertissima della squadra di Palladino, che mette in atto una grande prova di sofferenza e grinta, portando a casa tre punti pesanti.

98' - PALO DI PEDRO! La Lazio sfiora il pari, palla che passa per tutta la linea di porta!

97' - ESPULSO PALLADINO! Polemiche in panchina. Si allunga il recupero.

95' - DE GEA SALVA I VIOLA! Ancora Marusic calcia da lontano, lo spagnolo ci arriva con la mano di richiamo.

94' - Sottil va alla bandierina ma non riesce a tenere la palla e a prendere un angolo.

91' - SEGNA LA LAZIO! Su un mischione De Gea non esce e Marusic trova il gol dell'1-2.

90' - Sei minuti di recupero.

89' - Proteste accese della Lazio per un presunto pallone non uscito alla bandierina del calcio d'angolo, ma la palla era vistosamente fuori.

86' - Grande azione di Beltran, pronto nel portare palla avanti e abile nel subire fallo da Guendouzi.

85' - Esce Folorunsho, entra Richardson.

84' - Grandissimo lavoro sporco di Kean, che porta su la squadra con una bella sgroppata sulla fascia.

82' - Un ingenuità di Ranieri concede una punizione invitante alla Lazio. Zaccagni calcia ma stampa la palla sulla barriera.

80' - Lesto Parisi nel fiondarsi su una seconda palla a centrocampo. Pedro arriva in ritardo e lo stende, calcio di punizione viola.

78' - Prima occasione per Kean, che dalla sinistra prova a sfondare centralmente. L'ex Juve arriva al tiro in spaccata, calciando male.

75' - Doppio cambio per la Fiorentina: entrano Sottil e Parisi, lasciano il campo Gudmundsson e Dodo.

72' - Da un calcio d'angolo per la Lazio è ancora Gila a trovarsi la palla per calciare, ma tenta un sinistro al volo lisciando la sfera. La Fiorentina spazza.

71' - Grande difesa della Fiorentina su Buolaye Dia. L'attaccante della Lazio si gira in area e calcia col destro, murato dalla retroguardia viola ottimamente.

70' - Si incarica della battuta di una punizione Mandragora, che crossa bene ma senza trovare alcun compagno.

68' - Si alzano i decibel dell'Olimpico, tambureggiante per gli attacchi della Lazio.

65' - Batte male una punizione la Fiorentina, respinta in area dalla Lazio. Sul secondo pallone, Dodo commette fallo in zona offensiva e riparte la squadra di Baroni con un calcio di punizione.

62' - Primo cambio per Palladino: esce Adli che prende il giallo uscendo, ci mette troppo e stizzito dall'ammonizione scaglia via un pallone, beccandosi il rosso. Al suo posto è entrato Comuzzo.

61' - Riparte la Fiorentina dopo aver recuperato la palla nella propria metà campo. Folorunsho sulla destra è abile a guadagnare una rimessa in zona angolo.

60' - Prova il filtrante in area Pellegrini, ma il pallone è mal calibrato e Gosens spazza via comodamente.

57' - Ancora Gila va al tiro dal limite, invitato da una sponda di Pedro. Esattamente come prima, il difensore calcia in curva.

54' - Riprende la gara, Castellanos rientra in campo.

53' - Gioco momentaneamente fermo. Castellanos ha preso una botta e si trova a terra, entra lo staff medico della Lazio.

51' - Muove la palla la Lazio sulla trequarti offensiva, con la sfera che giunge sui piedi di Gila. Il difensore va al tiro ma è sbilanciato, palla che esce non di poco.

49' - Inizia a scuotersi la squadra di Baroni, che tenta i primi approcci all'area viola. Stavolta è Zaccagni a infilarsi dentro e a mettere un cross basso. De Gea blocca facilmente.

47' - Pronti via e Pongracic commette fallo su Dia in zona trequarti. Gioco che riprende da una punizione per la Lazio.

21:49 - Riparte la gara. Inizia il secondo tempo con Baroni che inserisce subito Rovella e Pedro. Escono Isaksen e Dele-Bashiru.

21:33 - Duplice fischio di Rapuano, la Fiorentina è avanti 0-2 all'intervallo. Reti di Adli e Beltran.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Prova una ripartenza la Fiorentina con Folorunsho che appoggia per Adli. Lancio dell'ex Milan che però non trova nessun compagno.

40' - Fuoricampo in stile baseball di Dele-Bashiru. Il centrocampista della Lazio lascia partire il destro dai 25 metri, ma il tiro è altissimo e si spegne sugli spalti dell'Olimpico.

38' - Si salva la Fiorentina su un calcio d'angolo per la Lazio. Dopo un batti e ribatti è Gosens a prendere la sfera di testa, subendo fallo per spinta.

35' - Palo di Gudmundsson! Un bel traversone di Dodo porta Kean a fare la sponda di testa in area: l'islandese va in rovesciata ed è sfortunatissimo, palla sul palo.

32' - Guendouzi va via sulla fascia destra e arriva sul fondo, mettendo un cross teso a mezza altezza. Non arriva nessuno, palla che scorre dalla parte opposta.

30' - Imbucata di Zaccagni per Castellanos, ma il pallone per l'attaccante è troppo forte. Rimessa dal fondo per la Fiorentina.

29' - Folorunsho sulla fascia sinistra scarica un pallone arretrato a Gosens, che rilancia ma prende un colpo evidente. Punizione per i viola nella propria metà campo.

26' - Perde una brutta palla Beltran dalla sinistra, la Lazio va in percussione verso l'area e arriva Guendouzi al tiro, murato dalla difesa viola.

24' - Si intestardisce Folorunsho in mezzo al campo. Servito da Ranieri, l'ex Napoli prova la serpentina ma perde il pallone.

22' - Si alzano ancora i ritmi della gara, con la Lazio che non riesce però a trovare gli spazi giusto. La Fiorentina fa buona guardia.

17' - RADDOPPIA LA FIORENTINA! BELTRAN DI TESTA FA 0-2! Stavolta è Dodo a crossare dalla destra, trovando la testa dell'argentino che tutto solo colpisce al volo e mette dentro.

12' - Bella sgroppata di Gosens sulla fascia, il tedesco viene servito da Gudmundsson sulla corsa e guadagna un fallo laterale. Palla messa dentro, ci prova Folorunsho di testa ma blocca Provedel.

10' - AVANTI LA FIORENTINA! SEGNA ADLI! Dalla sinistra è Gosens a mettere un bel cross in area, sul quale si avventa l'ex Milan che calcia al volo: palla all'angolo sinistro di Provedel, è vantaggio Fiorentina!

6' - Calcia male Gudmundsson da buona zona. L'islandese è servito da Beltran centralmente, sposta e tira col destro, ma è sbilenco. Palla in curva.

5' - Prova l'inserimento sulla fascia sinistra Dele-Bashiru, servito in profondità. Nei pressi dell'area interviene la retroguardia viola.

3' - Pericolosa la Lazio con Castellanos, che riceve un filtrante in area e calcia col destro. Palla deviata in angolo, non sfruttato dai biancocelesti.

2' - Subito ritmi alti all'Olimpico, con la Fiorentina che prova a imbucare per Kean. Provedel esce e fa sua la sfera.

1' - Partiti! Calcio d'inizio battuto dai viola.

20:45 - Formazioni schierate. Lazio in maglia bianca, Fiorentina in maglia rossa.

20:40 - Squadre che si accingono ad entrare in campo. Queste le scelte ufficiali di Baroni e Palladino:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disposizione: Mandas, Furlanetto, Gigot, Rovella, Pedro, Noslin, Tchaouna, Castrovilli, Hysaj, Basic, Ibrahimovic. Allenatore: Marco Baroni.

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Mandragora, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran; Kean. A disposizione: Terracciano, Martinelli, Leonardelli, Sottil, Valentini, Comuzzo, Moreno, Richardson, Caprini, Harder, Parisi, Kouame. Allenatore: Raffaele Palladino

Pochi minuti al calcio d'inizio di Lazio-Fiorentina, in programma alle 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma. Viola a caccia del riscatto in campionato dopo l'amaro pareggio col Torino, biancocelesti per proseguire l'ottimo momento di forma. Su FirenzeViola.it la diretta testuale, su Radio FirenzeViola il racconto del match con ampio post-partita.