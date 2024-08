FRANCHI, CORSA CONTRO IL TEMPO PER LA PRIMA DELLA STAGIONE

FirenzeViola.it

Il Franchi domani, giovedì 22 agosto, ospiterà la prima partita ufficiale della Fiorentina della stagione 2024-25. Alle ore 20:00 si giocherà il preliminare di andata della Conference League contro la Puskás Akadémia, mentre domenica 25, alle 18:30, a Firenze arriverà il Venezia per la seconda giornata di serie A. Sono stati e sono giorni frenetici in viale Fanti. I cantieri per la ristrutturazione dell'impianto sportivo progettato dall'ingegner Pier Luigi Nervi, durante l'estate, a parte una breve sosta in corrispondenza di Ferragosto, sono andati avanti senza sosta.

Da una parte si è provveduto a preparare l'area dove sorgeranno le fondamenta di quella che sarà la nuova curva Fiesole (una tribuna rettilinea che si innalzerà in prossimità della linea di fondo campo, fino ad arrivare circa all'altezza della vecchia curva – tra le due gradinate sorgerà uno spazio espositivo). Il parterre di Fiesole è stato completamente demolito, stessa sorte per il curvino in metallo e la scala: tutte opere realizzate per l'adeguamento dell'impianto di fine anni '80 per i Mondiali di Italia 90. Anche la copertura della tribuna laterale (dal lato della Fiesole) è stata rimossa.

Dall'altra parte si è provveduto ad adeguare la struttura affinché, con capienza ridotta a 24.786 posti lordi (curva Fiesole con parte di Tribuna laterale e Maratona saranno chiuse al pubblico), lo stadio possa ottenere i nulla osta dalle autorità per la sicurezza, Uefa e Lega serie A.

La sala Gos (gruppo operativo sicurezza) che era ubicata sotto la tribuna laterale verso la Fiesole è stata smantellata e riallestita fuori dall'area di cantiere, i cablaggi e le utenze che interferivano con l'area delle fondazioni della nuova curva Fiesole sono stati spostati. E lunedì scorso al Franchi alcune ditte specializzate hanno iniziato a portare via diverse tonnellate di rifiuti.

In occasione dei lavori di ristrutturazione dello stadio, infatti, è stato necessario ridistribuire attrezzature, macchinari e materiale a servizio dell'impianto e questo ha comportato l'individuazione di molto materiale da destinare a discarica, inclusi rifiuti speciali. Il materiale, non più utilizzabile, è stato prelevato da molti magazzini e spazi già utilizzati dal servizio Sport del Comune, che era ubicato nei locali sotto la curva Fiesole e parte della Maratona.

La porzione di stadio, compresa tra la Tribuna laterale e buona parte della Maratona, che fa parte della zona di cantiere è stata opportunamente protetta con strutture che impediscano al pubblico di accedervi. Lo stesso accorgimento separa il campo di gioco (lato Fiesole) da dove lavorano gli operai.

Infine, da alcuni giorni, i giardinieri si stanno occupando della cura del campo di gioco. La grande siccità e le alte temperature registrate in questa torrida estate sembrano non aver compromesso il manto erboso del Franchi (a giugno scorso è stato seminato un nuovo tappeto).

Gli interventi necessari per il via libera dalle autorità competenti, saranno completati oggi e sempre entro lo stesso giorno sarà terminata anche l'installazione dei bagni aggiuntivi per la Maratona. In questo settore, infatti, l'area di cantiere impedisce l'accesso a parte dei servizi igienici tradizionalmente disponibili.

Da domani il tifo "caldo", e per tutta la stagione, si posizionerà in curva Ferrovia. Sotto il settore sono visibili gli interventi di rinforzo strutturale con fibra di carbonio effettuati questa estate: delle enormi toppe nere applicate a travi e pilastri che, in futuro, saranno colorati di grigio per ricreare la tonalità del cemento armato.