FIO-SAL, Una gara senza storie: al Franchi finisce 3-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Gioco, partita, incontro. La Fiorentina supera 3-0 la Salernitana e in virtù del pari del Bologna (e in attesa che scendano in campo Roma e Atalanta) torna in zona Europa League, salendo a quota 23 punti in classifica (gli stessi di un anno fa ma al termine di tutto il girone d’andata).

Una gara praticamente senza storie quella del Franchi, con un Sottil in spolvero autore di una rete e di un assist per il gol del tris siglato da Bonaventura, arrivato a quota sei reti in questo campionato (miglior rendimento in A da quando gioca a Firenze). Dopo la prima frazione conclusa sul 2-0 (rete di Beltran su rigore al 6’ e bis di Sottil con un meraviglioso tiro a giro sul secondo palo al 18’), i viola nella ripresa rischiano quando Ikwuemesi centra dopo 2’ una traversa ma subito dopo si ritrovano e con Jack siglano il gol del 3-0. Franchi in delirio, nonostante quello di oggi (con 26.286 sia il dato più basso dopo sette gare interne di campionato).