DALLINGA HA I NUMERI GIUSTI: PALLADINO SPINGE. IL FAVORITO PERO' RESTA LUCCA. GUDMUNDSSON: LA FIORENTINA LO VUOLE DAVVERO. COLPANI E BRESCIANINI ALTRI OBIETTIVI. BOVE E' UN'IDEA, MA NON E' FACILE DA PRENDERE

Tra poche ore la Fiorentina si raduna nel suo quartier generale a Bagno a Ripoli, ma il mercato è ancora in alto mare. Con reparti come il centrocampo assolutamente da ricostruire. Palladino arriverà lunedì carico di entusiasmo.

Probabilmente non vede l'ora di dirigere il primo allenamento, ma la società deve aiutarlo. L'ex Monza comincia adesso la sua avventura a Firenze con le incertezze del caso. La società dovrebbe accelerare sul mercato, piazzare i primo colpi. Per adesso è ferma a Kean e poi sappiamo come è finita la vicenda Zaniolo. Palladino ha diritto di lavorare con un gruppo con una fisionomia già definita. Prima dell'inizio del campionato (17 agosto) sarebbe auspicabile vedere una Fiorentina già attrezzata nel nuovo organico. Senza dimenticare che tra il 22 e il 29 agosto la Fiorentina si giocherà, per la terza estate consecutiva, l'accesso al tabellone della Conference League.

Kean non basta là davanti, l'ex bianconero viene da un'annata a zero gol e da 3 stagioni in cui ha fatto solo 11 reti. Si deve rimettere in moto, è quello che sperano tutti. L'auspicio è che Firenze sia il momento della sua rinascita calcistica, utile a far evaporare quella nube di scetticismo che lo accompagna da tanto tempo. Il nome giusto, tra i tanti usciti, è quello di Thijs Dallinga, olandese classe 2000, alto 190 centimetri, ariete del Tolosa. Nelle due stagioni il ragazzone ha segnato complessivamente 37 gol in 62 gare. Non male, considerando che ha cominciato a 22 anni a realizzare con continuità. Ora ne ha 24 e potrebbe davvero meritare uno sforzo da parte della Fiorentina. Il club transalpino chiede 25 milioni, non è una cifra impossibile per chi ha realmente desiderio di rinforzarsi. Piace molto a Palladino che sta spingendo per averlo.

Il favorito però rimane Lucca, attaccante dell'Udinese ed ex Pisa. E' un vecchio pallino dei dirigenti viola che vorrebbero portarlo a Firenze e costa 10 milioni in meno di Dallinga. I friulani infatti chiedono 15 e la sensazione è che la Fiorentina stia realmente lavorando per chiudere l'affare. E' sicuro, comunque, che Palladino davanti voglia l'artiglieria pesante. Del resto a gennaio a Monza gli presero Djuric.

Per la serie, a volte tornano, ecco ripresentarsi Gudmundsson. Il protagonista della telenovela di gennaio, finita male per i viola. Il Genoa lo aveva detto che non si sarebbe staccato dalla richiesta di 30 milioni e così fu. Adesso la Fiorentina ci riprova, a dimostrazione che le vecchie piste di mercato per Pradè non tramontano mai. Ma stavolta la società viola sembra veramente convinta di prenderlo, pare che piaccia molto al presidente Commisso. Insomma, la Fiorentina ci punta forte anche se il Genoa conferma la valutazione dell'inverno scorso. Trattativa da seguire con grande interesse perché potrebbe avere sviluppi a breve. L'islandese viene molto volentieri a Firenze e l'Inter pare aver allentato la presa. Certo che il genoano come caratteristiche non ha niente a che vedere con Lucca o Dallinga, ma è evidente che Palladino dietro al centravanti voglia trequartisti-seconde punte in grado di muoversi e buttarsi negli spazi. Colpani, valore minimo di 15 milioni, alle dipendenze di Palladino a Monza, può giocare centrocampista offensivo o anche un po' più dietro. Mentre scendendo proprio a metà campo resiste nel monitor viola Brescianini del Frosinone, vale 12 milioni.

L'emergenza vera è a centrocampo dove praticamente è rimasto solo Mandragora. C'è l'idea Bove anche se la Roma spara molto alto: si parla di 18 milioni di valutazione. Non è detto che lo lasci partire, ma se nella Capitale si sblocca l'operazione Chiesa quei soldi ai giallorossi possono fare comodo. Anche per Vranckx la Fiorentina fa sul serio, il problema però è sempre la valutazione: il Wolsburg chiede 12 e i viola rispondono 8 milioni. La grande ricognizione sulla mediana si conclude con Thorstvedt del Sassuolo: gli emiliani chiedono 10 per chiudere a 8-9 milioni. La fotografia della linea mediana rende bene l'idea: è il settore sul quale si stanno concentrando le attenzioni della Fiorentina.

C'è spazio, però, anche il portiere da affiancare a Terracciano: sì, c'è Audero, ma la lista è lunga perché i manager del mercato stanno passando in rassegna tanti profili. In difesa, al di là delle valutazioni che Palladino farà su Comuzzo e Lucchesi, è spuntato anche Baschirotto, corazziere della terza linea del Lecce. Ottimo rendimento, ma Pongracic sarebbe un'altra cosa: finirà al Bologna...