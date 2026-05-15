Iniziano le dirette di Radio Firenzeviola: il palinsesto di oggi
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Chi si compra?" con Fabio Ferri e Francesco Benvenuti. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai. Dalle 16:00 "Archivi Polverosi", mentre dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Sauro Fattori con "Garrisca al vento". Dalle 19 "Ganzamente in viola", poi alle 20 ecco il "Brivido Viola". Concluderà la giornata "Extra Viola".
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