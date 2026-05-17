Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 10:00

Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 10:00FirenzeViola.it
Oggi alle 07:30Info RFV
di Redazione FV

Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 10:00 con Francesco Benvenuti che si occuperà della rassegna stampa e più in generale del pre-partita di Juventus-Fiorentina. Dalle 11:30 ecco "Se fosse sempre domenica", la trasmissione che vi racconterà la partita, con Lorenzo Di Benedetto, Chiara Andrea Bevilacqua e la radiocronaca del nostro inviato a Torino, Andrea Giannattasio. Alle 15:00 chiuderà il palinsesto "Domenica viola", in compagnia di Andrea Bruno Savelli e i suoi ospiti. 

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