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Su Radio FirenzeViola ecco "L'altra metà della Viola": tre ospiti in studio

Su Radio FirenzeViola ecco "L'altra metà della Viola": tre ospiti in studio
Oggi alle 19:40Info RFV
di Alessandro Di Nardo

Alle 20 su Radio FirenzeViola andrà in onda "L'altra metà della Viola", trasmissione che si occupa della Fiorentina Femminile condotta in studio da Claudia Marrone. Questa sera sarà presenti con lei tre ospiti viola, Emma Severini, Giorgia Bettineschi e Michela Catena, tre colonne della Fiorentina pronte a raccontarsi e a raccontare il momento della squadra.