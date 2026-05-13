Promuovi la tua attività e fai parte della nostra squadra su Radio FirenzeViola!

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Chi pensa che per la rivoluzione basterà un'estate si sbaglia. Paratici avrà bisogno di tempo ma la società sia chiara. Il post social di Commisso vale zero: qualcuno spieghi a Firenze quali sono le intenzioni per il futuro di Lorenzo Di Benedetto
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4 Fiorentina: inspiegabile la mancata “festa salvezza”, e pure la diceria sulle colonne nella nuova curva Fiesole
Copertina
FirenzeViolaPepito Rossi in esclusiva: "Vanoli o un altro, la Fiorentina deve tornare dove merita. Gud? Deve prendersi responsabilità. Sogno 3 punti a Torino"
Angelo GiorgettiOcchi su Iraola, ma Paratici deve ancora conoscere il budget. I contatti con la proprietà e la corte insistente di altri club. Vorrei che il Ds viola volasse negli Usa con i Commisso. L'attesa di risposte e una domanda: perché nessuno chiede scusa?
Mario TeneraniVanoli verso l'addio, lo ha capito. Grosso, De Rossi, ma Paratici guarda fuori. Iraola o Glasner sono gli identikit ideali. Fischi e cori chiari: Firenze non ne può più
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