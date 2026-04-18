Radio FirenzeViola, riparte la diretta: live dalle 14, ecco le trasmissioni

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Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 14:00 con Fabio Ferri e Sofia Ferreri che condurranno "Firenze in campo". Alle 16:00 inizierà il "Viola weekend", con Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovampaola che vi terranno compagnia fino alle 18:00. Spazio poi a "Tutti in campo", con il "Benzivendolo" e Andrea Mori. Dalle 19:00 alle 20:00 sarà la volta di "100 anni di passione Viola", a cura di Massimo Cervelli. Dalle 20:00 alle 20:45 in onda "Made in viola", condotto da Andrea Giannattasio. Infine ecco "Extra Viola", la trasmissione sulla Fiorentina in collaborazione tra Radio FV e RTV38 che terminerà alle 21:30.

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