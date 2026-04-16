Radio FirenzeViola, i programmi di oggi: in diretta dalle 07:00

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Iniziano alle 07:00 le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Si partirà come al solito con la rassegna stampa di "Buongiorno Firenze" con Andrea Giannattasio. A seguire un’ora di "C’è Polemica", condotto da Dario Baldi. Dalle 10:00 alle 12:00 spazio poi a "Chi si compra?" con Pietro Lazzerini e Fabio Ferri, mentre dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di "Viola amore mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, "Palla al centro" con Luca Calamai e Tommaso Loreto. Dalle 16:00 alle 17:00 sarà la volta de "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo. Alle 17:00 ecco a "Garrisca al Vento", in diretta fino alle 20:00, con Giacomo Galassi e Stefano Prizio. Dalle 20:00 spazio a "Se fosse sempre domenica", con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Andrea Bevilacqua, per il racconto di Fiorentina-Crystal Palace attraverso la radiocronaca del direttore Tommaso Loreto.

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