Riparte il palinsesto di Radio FirenzeViola: in diretta dalle 7!
Inizia il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Si parte alle 07:00 con Andrea Giannattasio che si occuperà della rassegna stampa con “Buongiorno Firenze” per due ore. Alle 09:00 arriverà "C'è polemica" con Dario Baldi che vi terrà compagnia fino alle 10:00. Spazio poi a "Uno di noi" con Pietro Lazzerini ed Emiliano Viviano. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.
Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Tommaso Loreto e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, trasmissione in diretta anche sul nostro canale YouTube. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi e Angelo Giorgetti con "Garrisca al vento". Alle 19 in studio Lorenzo Marucci, poi alle 21 spazio a Extra Viola.
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